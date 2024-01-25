Решение согласуется с необходимостью дальнейшей поддержки курсовой устойчивости и сохранения умеренной инфляции.

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15%, сообщил глава НБУ Андрей Пышный на брифинге

"Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15%. Это решение согласуется с необходимостью дальнейшего поддержания курсовой устойчивости, сохранения умеренной инфляции в 2024 году и ее приведения к целевому диапазону 5% ± 1 п. п. на горизонте монетарной политики", – сказал глава НБУ..

Он отметил, что ставки по гривневым инструментам в течение июля-декабря умеренно снижались в ответ на смягчение процентной политики НБУ, а доходность гривневых инструментов была выше текущей и ожидаемой инфляции. В результате вложения населения в гривневые срочные депозиты и ОВГЗ в дальнейшем росли, что отвечало задачам НБУ.

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Учитывая ожидаемое ускорение инфляции в 2024 году и смещенный вверх баланс рисков, НБУ считает целесообразным сохранить учетную ставку неизменной.

"Это позволит удержать привлекательность гривневых инструментов, что будет ограничивать спрос на валютном рынке и будет способствовать выполнению задачи НБУ по обеспечению курсовой устойчивости. Кроме того, Нацбанк будет сохранять активное присутствие на валютном рынке и сглаживать чрезмерные курсовые колебания в пределах режима управляемой гибкости курса", – подчеркнул Пышный.

Со своей стороны, сохранение курсовой устойчивости будет оставаться важным средством удержания под контролем инфляционной динамики и ожиданий в 2024 году и приведения инфляции к целевому диапазону в 2025 году, добавил глава центробанка.

Ключевая ставка

Национальный банк Украины в декабре установил учетную ставку на уровне 15%, снизив ее с 16%. Это решение согласовывалось с замедлением инфляции и улучшением инфляционных ожиданий, что будет способствовать сохранению привлекательности гривневых инструментов для сбережений, указал тогда глава НБУ Андрей Пышный.

Учетная ставка – монетарный инструмент, определяющий процент, под который Национальный банк предоставляет кредиты банкам. От этого зависят проценты, под которые банки будут предоставлять кредиты и депозиты населению и бизнесу. С помощью учетной ставки Нацбанк пытается влиять на инфляцию.

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