Ключевым риском для экономического развития остается ход полномасштабной войны, в то же время усилились риски в части международной помощи.

Национальный банк Украины установил учетную ставку на уровне 15%, снизив ее с 16%. Соответствующее решение правления НБУ вступит в силу с 15 декабря 2023 года, сообщается на сайте регулятора.

"Это решение согласуется с замедлением инфляции и улучшением инфляционных ожиданий, что будет способствовать сохранению привлекательности гривневых инструментов для сбережений", - сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

Он отметил, что инфляция в ноябре снизилась до 5,1% даже несколько быстрее, чем ожидалось - замедлению инфляции способствовало как расширение предложения продуктов питания из нового урожая, так и улучшение ожиданий на фоне более крепкого курса гривны. По оценкам НБУ, показатели инфляции в декабре будут оставаться близкими к текущим уровням. В то же время сохраняются риски ускорения инфляции из-за логистических трудностей на западных границах и более быстрого исчерпания эффектов от значительных урожаев, прежде всего овощей.

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"Ключевым риском для инфляционной динамики и экономического развития остается ход полномасштабной войны, в то же время усилились риски в части международной помощи. Как и ранее, НБУ предполагает, что ощутимое снижение рисков безопасности произойдет не ранее 2025 года. В случае более длительного периода активных боевых действий ожидаются дополнительные потери экономики и более существенное инфляционное давление", - сказал Пышный.

Также он отметил, что частично реализовались риски ритмичности поступления внешней финансовой помощи. В то же время НБУ ожидает восстановления ритмичности внешнего финансирования в ближайшее время. Фундаментом для этого, в частности, является успешное завершение второго пересмотра программы МВФ для Украины и соответствующие заверения международных партнеров.

"Учитывая то, что снижение учетной ставки не создаст рисков для привлекательности сбережений в гривне на фоне дальнейшего снижения инфляции и улучшения инфляционных ожиданий, а также успешной адаптации валютного рынка к новому курсовому режиму, НБУ продолжает цикл смягчения процентной политики", - резюмировал глава Нацбанка.

Учетная ставка в Украине

В октябре правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 16% с 20%.

В сентябре Нацбанк снизил учетную ставку с 22% до 20%, чему способствовали дальнейшее замедление инфляции и способность регулятора обеспечивать курсовую устойчивость.

В июле Национальный банк впервые с июня 2022 года снизил учетную ставку с 25% до 22%.

Учетная ставка - монетарный инструмент, определяющий процент, под который Национальный банк предоставляет кредиты банкам. От этого зависят проценты, под которые банки будут предоставлять кредиты и депозиты населению и бизнесу. С помощью учетной ставки Нацбанк пытается влиять на инфляцию.

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