Несмотря на рост инфляции, депозиты населения и вклады в ОВГЗ продолжают расти.

Повышение учетной ставки Национальным банком направлено на снижение инфляции, которая значительно ускорилась в последние месяцы, однако в нынешних условиях в Украине это вряд ли повлияет на ситуацию. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

"Причина повышения ставки - безусловно, это инфляция, которая значительно ускорилась, значительнее, чем прогнозировал НБУ. В результате для того, чтобы немного сдерживать цены, Нацбанк идет на опережение и пытается стабилизировать ситуацию и незначительно повысил учетную ставку с 13% до 13,5%", - сказал эксперт.

По мнению Шевчишина, повышение ставки до 13,5% не сможет существенно обуздать инфляцию, потому что сейчас в Украине не работает монетарная трансмиссия (цепочка экономических процессов, которые запускаются через изменение ставки и влияют на экономику - УНИАН).

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"У нас отсутствует активный рынок акций, корпоративных облигаций, где действительно эта ставка могла бы повлиять. И в результате такое незначительное повышение на 0,5% - для нас незначительное, для мирового рынка 0,25% уже значительное - вряд ли действительно имеет влияние на ситуацию. Тем более, что влияние изменения ставки идет с каким-то лагом, от 3 до 6 месяцев. Но в Украине трансмиссия не работает", - отметил аналитик.

Относительно влияния изменения учетной ставки непосредственно на украинцев Шевчишин отметил, что необходимо дождаться размещения облигаций Минфином и посмотреть, как изменятся ставки при размещении государственных облигаций.

"Если Минфин пойдет на повышение ставки по облигациям - то есть здесь будет прямое влияние, то это позволит повысить немного ставки по депозитам, доходности ОВГЗ, которые покупает население. Но это только в случае, если на это пойдет Минфин, а это не очень понятно, потому что Минфину нужно выдерживать долговые обязательства и регулировать долговую нагрузку", - сказал эксперт.

Шевчишин добавил, что, несмотря на рост инфляции, депозиты населения продолжают расти, как и вложения в ОВГЗ:

"Потому что на самом деле инструментов сохранения не так уж и много. Поэтому даже без повышения ставки, но при контроле курса этот приток можно поддерживать".

Учетная ставка в Украине

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 13,5% годовых. Это решение направлено на сохранение устойчивости валютного рынка, удержание инфляционных ожиданий под контролем и постепенное замедление инфляции до цели 5%.

Повышение учетной ставки произошло впервые за много месяцев: с июня 2022 в течение года ставка держалась на уровне 25%, а в июле 2023 года началось ее постепенное снижение. На уровне 13% учетная ставка находилась с июня текущего года.

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