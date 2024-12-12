Ожидается, что это решение будет способствовать снижению давления на курс и цены.

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 13,5% годовых. Это решение направлено на сохранение устойчивости валютного рынка, удержание инфляционных ожиданий под контролем и постепенное замедление инфляции до цели 5%.

Как сообщил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга, регулятор видит необходимость в усилении процентной политики для разворота инфляционного тренда и приведения инфляции к 5% цели на горизонте политики:

"Повышение учетной ставки будет способствовать сохранению контролируемости инфляционных ожиданий и поддержит реальную доходность гривневых инструментов. Это подпитает интерес к срочным гривневым сбережениям, а соответственно, будет способствовать снижению давления на курс и цены по мере исчерпания действия временных двигателей инфляции".

Он отметил, что в течение последних месяцев инфляция росла более быстрыми темпами, чем предполагалось прогнозом НБУ. Так, в ноябре инфляция ускорилась до 11,2% в годовом измерении.

Видео дня

По словам Пышного, с одной стороны, весомым двигателем роста цен оставались последствия ограниченного предложения продовольствия вследствие худших урожаев в этом году. Ожидается, что влияние этого фактора на инфляцию должно нивелироваться в следующем году с поступлением нового урожая.

Глава НБУ отметил, что в последующие месяцы инфляция в годовом измерении, вероятно, продолжит расти из-за дальнейшего влияния факторов со стороны предложения продовольственных товаров, существенных бюджетных расходов, значительных темпов увеличения зараплат и высокого энергодефицита во время отопительного сезона. Однако в дальнейшем инфляция должна замедлиться на фоне постепенного улучшения ситуации в энергосекторе и наращивания урожаев.

Пышный также сообщил, что в последние месяцы риски недостаточности международного финансирования в 2025 году существенно снизились благодаря прогрессу в реализации механизма кредитного сотрудничества с Украиной ULCM, что обеспечивает безвозвратную форму макрофинансовой помощи, а также в выделении средств по программе ERA Loans for Ukraine:

"Соответственно прогноз НБУ о поступлении в следующем году международной помощи на сумму более 38 млрд долл. остается актуальным. Это финансирование, в частности, позволит НБУ поддерживать надлежащий уровень международных резервов для обеспечения устойчивости валютного рынка".

Повышение учетной ставки произошло впервые за много месяцев: с июня 2022 в течение года ставка держалась на уровне 25%, а в июле 2023 года началось ее постепенное снижение. На уровне 13% учетная ставка находилась с июня текущего года.

Учетная ставка в Украине

Напомним, в июне правление НБУ снизило учетную ставку с 13,5% до 13%. Такое решение тогда было принято с учетом сдержанных показателей инфляции, продолжающегося улучшения инфляционных ожиданий и баланса рисков для дальнейшей инфляционной динамики.

31 октября правление Нацбанка приняло решение оставить учетную ставку на уровне 13%. Ожидалось, что это позволит сохранить контроль над инфляционными ожиданиями, замедлить инфляцию в следующем году и в дальнейшем вернуть ее к цели 5%.

Вас также могут заинтересовать новости: