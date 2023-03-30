В то же время в Raiffeisen Bank International раскритиковали "морально высокомерных" критиков его бизнеса в России.

Австрийская группа Raiffeisen Bank International после скандалов, связанных с ее активной работой на территории страны-террористки России, заявила, что работает над продажей своего банка или его отделением от основной группы.

В заявлении на сайте RBI отмечается, что группа "интенсивно работала" над оценкой всех вариантов будущего "Райффайзенбанка" в России.

"Мы оценили эти варианты в интересах всех акционеров Raiffeisen Bank, вплоть до выхода из "Райффайзенбанка" в России. Группа RBI и ее заинтересованные стороны оказались в беспрецедентной ситуации, и мы осознаем неотложность действий, которые вызвала война", - говорится в сообщении.

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В RBI отмечают, что обязуются в дальнейшем уменьшать свою бизнес активность в России, ища дальнейшие пути выхода из сложившейся ситуации.

"Группа RBI будет продолжать искать потенциальные сделки, которые приведут к продаже или отделению "Райффайзенбанка" в России и деконсолидации "Райффайзенбанка" в России из состава группы RBI, в полном соответствии с местными и международными законами и нормативными актами, и по согласованию с соответствующими компетентными органами", - говорится в сообщении.

При этом "Райффайзенбанк" продолжит некоторые банковские операции в России в пределах своей банковской лицензии, а также "будет поддерживать клиентов, в том числе тех, кто пострадал от сокращения деловой активности в России".

"Мы обязаны заботиться о сотрудниках на всех рынках, где работает RBI. Группа RBI несет ответственность за сохранение целостности локальных операций в России, в которой работает более 9000 сотрудников", - заявили в RBI.

Там также пожаловались на "очень сложные рыночные условия для бизнеса в России". В RBI напомнили, что сократили "некоторую деловую активность" в России и минимизировали трансграничные контакты группы с РФ.

"Группа RBI ожидает, что решение о дальнейшем сокращении деловой активности в России повлияет на клиентов RBI. Мы будем принимать все возможные меры для поддержки наших клиентов", - говорится в заявлении.

В RBI неудовлетворены критикой его работы в России

В то же время, как пишет Reuters, Raiffeisen Bank International раскритиковал "морально высокомерных" критиков его бизнеса в России.

В частности, глава наблюдательного совета банка Эрвин Хамеседер обвинил критиков в "черно-белом моральном мышлении" из "безрисковой зоны комфорта" и сказал, что большинство западных компаний не покинули Россию, несмотря на ее вторжение в Украину - войну, которую он осудил как неоправданную.

Хамеседер выделил "журналистских критиков, сидящих в стороне", заявив, что банк помогает дипломатическим миссиям производить платежи, и указал на американских кредиторов, включая Bank of America, которые все еще активны в России.

"Это реальность", - сказал Хамеседер на ежегодном общем собрании австрийского банка.

Однако главный исполнительный директор Иоганн Штробль сказал на встрече, что банк будет заниматься возможной продажей или отделением своего российского бизнеса.

Он сказал, что компания продолжит сокращать деятельность в России, используя эти варианты, но оставит там определенный бизнес, чтобы сохранить свою банковскую лицензию. При этом, отмечает Reuters, кто-то из присутствующих обругал его.

"RBI будет проводить возможные транзакции, которые могут привести к продаже или отделению Raiffeisenbank Russia и его деконсолидации из группы RBI", - сказал Штробль.

Высокопоставленный руководитель Raiffeisen сказал Reuters, что банк ведет переговоры с двумя потенциальными покупателями, включая одного из России, но любое отделение займет от четырех до семи месяцев.

Скандал вокруг работы Райффайзенбанка в России

Как сообщал УНИАН, 23 марта этого года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в список международных спонсоров войны.

Еще год назад RBI пообещал рассмотреть возможность "тщательно продуманного" выхода из России, однако ситуация так и не сдвинулась с места, по крайней мере публично. После полномасштабного вторжения РФ в Украину банк не только продолжил работать в России, но и официально признал так называемые "ДНР" и "ЛНР" и предоставлял льготы российским оккупантам, хотя заявил, что якобы не может ничего с этим поделать. Австрийский банк уверяет, что российские законы якобы мешают ему уйти из РФ и заставляют помогать российским военным.

В феврале стало известно, что власти США начали проверку в отношении Raiffeisen Bank International из-за возможного пособничества российской агрессии против Украины. Если ответы RBI не удовлетворят управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, Вашингтон может ввести санкции. После того, как стало известно о получении запроса от США, акции Raiffeisen Bank International 20 февраля упали на 7%.

После этого Raiffeisen Bank ограничил валютные расчеты со всеми российскими банками, за исключением пятерых. Какие именно банки остались в корреспондентской сети Raiffeisen не уточняется.

Группа Raiffeisen Bank International работает в 14 странах Центральной и Восточной Европы, обслуживая 17,2 млн клиентов. В частности, ей принадлежит 100% акций "Райффайзенбанка" в России, который там работает с 1996 года и является одним из 13 системно важных банков страны-агрессора.

В российский бюджет подразделение Raiffeisen Bank в 2022 году заплатило в 4,8 раза больше налогов, чем за весь довоенный год - 559 млн евро. В прошлом году RBI получил чистую прибыль в размере примерно 3,8 миллиарда евро, во многом благодаря прибыли более 2 миллиардов евро от российского бизнеса. Российские вкладчики положили в банк более 20 миллиардов евро.

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