Ограничение валютных расчетов не затронет пять российских банков.

На фоне полномасштабного российского вторжения австрийский Raiffeisen Bank ограничил валютные расчеты со всеми банками агрессора.

Как отметили в Raiffeisen, банк таким образом пытается снизить возможные риски, сообщает Frank Media.

Как говорится в сообщении, банки страны-агрессора получили индивидуальные указания относительно максимального количества платежей в долларах США и евро, которые Raiffeisen готов обработать.

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"Ограничения соответствуют количеству платежей, которые эти банки обработали через RBI до начала военных действий", — ответили в банке.

Однако ограничение валютных расчетов не затронет пять российских банков.

Какие именно банки остались в корреспондентской сети Raiffeisen не уточняется.

Война в Украине и Raiffeisen Bank

Сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину Raiffeisen Bank заявил о готовности уйти из России. Однако продолжил работать на территории агрессора.

В январе Raiffeisen Bank признал, что дает льготы российским оккупантам. Банк уверяет, что российские законы якобы мешают ему уйти из РФ и принуждают помогать военным.

В таких условиях банк рискует попасть в список международных спонсоров войны, который составляется в Украине. Ранее в него уже попала всемирно известная компания Procter&Gamble.

18 февраля 2023 года власти США начали проверку в отношении австрийской группы Raiffeisen Bank International в связи с возможным пособничеством российской агрессии против Украины. Американских чиновников интересовали транзакции в России, на частично оккупированном Донбассе, в Украине и Сирии. Банк должен предоставить полную инфрмацию до июня.

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