В феврале Raiffeisen сообщил, что более половины своей прибыли за 2022 год он получил на территории России.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину, акции Raiffeisen Bank International показали серьезное падение после того, как банк получил запрос от органа по санкциям США о бизнесе, связанном с Россией.

Как сообщает Reuters, на открытии в понедельник, 20 февраля, акции Raiffeisen Bank International упали более чем на 7%.

В феврале Raiffeisen сообщил, что более половины своей прибыли за 2022 год он получил на территории России.

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Raiffeisen также работает и в Украине, где ему принадлежит третий по объему вкладов населения и по количеству отделений Райффайзен Банк (ранее Райффайзен Банк Аваль). Акции банка упали на 19% с начала войны в феврале прошлого года.

Война в Украине и Raiffeisen Bank

RBI работает на территории России с момента распада Советского Союза и является 10-м по размеру активов российским банком.

Сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину Raiffeisen Bank заявил о готовности уйти из России. Однако продолжил работать на территории агрессора.

В январе Raiffeisen Bank признал, что дает льготы российским оккупантам. Банк уверяет, что российские законы якобы мешают ему уйти из РФ и принуждают помогать военным.

В таких условиях банк рискует попасть в список международных спонсоров войны, который составляется в Украине. Ранее в него уже попала всемирно известная компания Procter&Gamble.

18 февраля 2023 года власти США начали проверку в отношении австрийской группы Raiffeisen Bank International в связи с возможным пособничеством российской агрессии против Украины. Американских чиновников интересовали транзакции в России, на частично оккупированном Донбассе, в Украине и Сирии. Банк должен предоставить полную информацию до июня.

20 февраля 2023 года появилась инфомация о том, что австрийский Raiffeisen перекрыл кислород российским банкам. Однако ограничение валютных расчетов не затронуло пять российских банков.

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