Австрийский банк уверяет, что российские законы якобы мешают ему уйти из РФ и принуждают помогать военным.

Австрийский Raiffeisen Bank International признал, что его российский филиал предоставляет льготы оккупантам, но заявил, что якобы не может ничего с этим поделать. Об этом сообщает пресс-служба банковской группы.

В банке уверяют, что строго соблюдают законы Австрии и ЕС, которые признают территориальную целостность Украины.

"RBI ни самостоятельно, ни через свои дочерние компании не ведет никакой хозяйственной деятельности на территориях Донецкой и Луганской областей, а также полуострова Крым", – говорится в заявлении.

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Отмечается, что дочерний банк Raiffeisen в России является отдельным юридическим лицом. При этом в банковской группе уверяют, что российское подразделение якобы вынуждено предоставлять военным льготные условия в соответствии с российским законодательством.

В Raiffeisen утверждают, что рассматривают "все стратегические возможности" касательного перспектив дальнейшего существования своего российского филила, включая "тщательный спланированный выход" с российского рынка.

"Однако, учитывая сложность ситуации и, в том числе, ограничительные меры, установленные Российской Федерацией, этот процесс продолжается", – заявили в банковской группе.

При этом в пресс-службе Raiffeisen не уточнили, какие именно ограничения не позволяют им покинуть российский рынок, как это успешно смогли сделать многие другие иностранные компании.

Иностранные компании на российском рынке

После начала российского вторжения в Украину ряд крупных международных корпораций заявили о своем намерении уйти с российского рынка, несмотря на отсутствие прямых санкций в их сфере деятельности.

К примеру, Россию покинули компании McDonald's и Starbucks, IKEA, Bridgestone и многие другие. В то же время более тысячи международных компаний отказались уходить с российского рынка, несмотря на репутационный ущерб. Банк Райффайзен тоже заявлял о планах уйти, но пока остается в России.

В Украине предлагают маркировать товары тех компаний, которые продолжают работать в России и платить налоги в российский бюджет.

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