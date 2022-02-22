Офисы Европейской Бизнес Ассоциации в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Харькове продолжают работать в обычном режиме.

Пока весь мир пристально наблюдает за развитием событий в Украине, украинский бизнес и общество демонстрируют незаурядную выдержку на фоне агрессии со стороны России и продолжают работать.

Об этом сообщает Европейская Бизнес Ассоциация.

"Мы продолжаем регулярный диалог с компаниями, которые объединяет Европейская Бизнес Ассоциация, чтобы отслеживать изменение ожиданий и планов бизнеса, а также поддерживать наше сообщество в это непростое время. А это – более 1000 представителей украинского и международного бизнеса. Так, по результатам экспресс-опроса, проведенного Ассоциацией вчера вечером (накануне решение России), почти 90% управляющих компаний сообщили, что продолжают работу в обычном режиме. Из них около 70% компаний уже имеют планы "Б" по действиям в чрезвычайных ситуациях. При этом 15% сообщают о готовности к релокации, однако пока остаются в Украине и продолжают следить за ходом событий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что треть лидеров ввела возможность удаленной работы для работников, учитывая новые угрозы. Однако стоит отметить, что более половины членских компаний еще с началом пандемии ввели такую опцию для своих сотрудников, поэтому это не является принципиально новым решением. Только 3% руководителей бизнесов сообщили о выезде за границу, остальные 11% – об отъезде их семей, Впрочем некоторые сделали это по требованию головных офисов компаний.

"Чрезвычайно поражает выдержка и стойкость наших компаний, которые продолжают работать и верят в лучшее будущее для Украины. Ответственный бизнес всегда был активным участником важных событий в стране, заботится о своих сотрудниках и их семьях, поддерживает армию и общество. Бизнес верит в Украину! Поэтому мы надеемся, что государство также заявит о своей поддержке в виде недопущения давления на прозрачный бизнес", - цитирует пресс-служба исполнительного директора Ассоциации Анну Деревянко.

Подчеркивается, что офисы ЕБА в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Харькове также продолжают работать в обычном режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что возможное вторжение РФ в Украину отразится на плодоовощном бизнесе многих стран.

Вас также могут заинтересовать новости: