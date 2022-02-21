Плодоовощной бизнес Турции, в случае военного вторжения России в Украину, пострадает больше всего.

Если война между Украиной и Россией разразится с новой силой, то это напрямую повлияет на продовольственную безопасность множества стран мира, и напрямую отразится на плодоовощном бизнесе региона.

Об этом сообщают аналитики портала EastFruit.

"Торговать с воюющими странами становится очень сложно, а риски возрастают многократно. Однако при этом люди не перестают нуждаться в продуктах питания, в том числе в овощах и фруктах. Если же есть спрос, то есть и цена, за которую данный спрос будет удовлетворён. Правда, цена эта во время военных действий всегда намного выше, чем в мирное время", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, как сообщают аналитики, рост цен на овощи и фрукты в России будет значительно более существенным, чем рост цен в Украине. Поскольку ситуация может усугубиться финансово-экономическими санкциями, которые будут незамедлительно введены против России. Это приведёт к обвалу курса российского рубля по отношению к другим валютам и резко повысит стоимость импортных овощей и фруктов.

В Украине в случае военного обострения ожидается резкое удорожание логистики и девальвация национальной валюты. Однако Украина гораздо лучше, чем Россия, обеспечена собственной продукцией. В частности, картофель в Украине в этом году находится в избытке, и страна является крупным экспортёром и овощей, и фруктов в этом сезоне. Соответственно, подорожание овощей и фруктов в Украине будет значительно менее существенным, чем в России.

Так же сильный экономический урон понесут и страны, поставляющие овощи и фрукты на рынок России, и те, кто поставляет продукцию на рынок Украины.

"Плодоовощной бизнес Турции в случае военного вторжения России в Украину пострадает больше всего. Потому что для Турции Россия и Украина – два важнейших рынка сбыта, которые находятся довольно близко, и логистика в которые максимально оптимизирована", - подчеркнули эксперты.

Так же, по их мнению, пострадают такие экспортеры плодоовощной продукции как Эквадор, Иран, Азербайджан, Египет, Узбекистан, Молдова, ЮАР, Аргентина, Чили, Перу, Сербия, Израиль, Беларусь, Марокко и Грузия. Ведь для этих стран Украина и Россия - важные закупщики овощей и фруктов.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Госстата, в Украине в январе, по сравнению с январем 2021 года, фрукты подешевели на 8,4%, а овощи подорожали на 27,5%.

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