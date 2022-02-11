Офицер напомнил, что все годы войны на Востоке украинский бизнес - неизменный и незаменимый партнер Вооруженных Сил Украины.

Заместитель командующего Сил территориальной обороны ВСУ Сергей Собко обратился к предпринимателям и призвал к новому партнерству — формированию мощного резерва территориальной обороны на фоне угрозы российского вторжения.

Соответствующий призыв Собко опубликовал на своей странице в Facebook.

"Как офицер Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины обращаюсь к предпринимателям с призывом к новому партнерству — формированию вместе с нами мощного резерва территориальной обороны", - подчеркнул он.

Офицер напомнил, что резервисты - люди, получающие знания и навыки того, как защитить себя, общину, свой дом и бизнес в условиях чрезвычайных ситуаций.

"Резервисты — это вы или ваши работники, которые могут проходить службу в военном резерве по месту жительства. Чем больше будет таких людей, тем меньшим будет желание России посягать на наши территории", - заявил Собко.

Он выразил убеждение, что предприниматели-работодатели будут поддерживать работников, которые будут вступать в резерв ТРО.

"Это, в первую очередь, касается сохранения рабочего места и полной заработной платы за работником, который будет участвовать в тренировках и сборах. А также – продвижение вступления в ряды Территориальной обороны для защиты наших домов", - добавил заместитель командующего Сил территориальной обороны ВСУ.

Территориальная оборона в Украине: что известно

На фоне угрозы полномасштабной российской агрессии в Украине вступил в силу закон Об основах национального сопротивления. Указано, что ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны Украины принадлежит Силам территориальной обороны ВСУ.

В территориальную оборону могут вступать горожане даже без опыта военной службы. Для зачисления необходимо пройти медицинский, профессиональный и психологический отбор и подписать контракт добровольца территориальной обороны.

Территориальная оборона будет вестись по всей территории Украины вне боевых действий, а движение сопротивления - на оккупированной территории.