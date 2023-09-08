Министр финансов США уверена, что американский Конгресс будет поддерживать Украину.

Министр финансов Джанет Йеллен пообещала увеличить финансовую помощь США для Украины.

Как сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на слова Йеллен, она уверена, что эти усилия поддержит Конгресс США, несмотря на межпартийную борьбу.

Йеллен отметила, что достижение согласия в рамках G20 по формулировкам о вторжении России в Украину остается сложным процессом.

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"Мы также остаемся преданными поддержке Украины и недавно подали запрос на дополнительное финансирование. Мне приятно, что обе палаты Конгресса поддерживают Украину, и я уверена, что мы сможем убедиться, что у нас есть финансирование", - приводит слова Йеллен издание.

В то же время, спикер Палаты представителей от Республиканской партии Кевин Маккарти не планирует включать просьбу президента Джо Байдена о выделении 24 миллиардов долларов чрезвычайных средств для Украины в законопроект, который необходимо принять для финансирования операций правительства США после 1 октября. При условии, что демократы не поддержат иммиграционную политику и политику предоставления убежища, против которой они решительно выступают.

Деньги из США

7 сентября в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты Америки объявили о выделение новой военной помощи Украине. Сумма нового пакета составляет 600 млн долларов. Этот пакет, предоставленный через инициативу содействия безопасности Украины (USAI), включает оборудование для усиления противовоздушной обороны Украины, артиллерийские боеприпасы и другие средства.

6 сентября в Киев с визитом прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен и объявил, что Штаты выделяют в помощь Украине 1 миллиард долларов.

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