По словам Блинкена, пакет включает 665 миллионов долларов для гражданской безопасности.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о новом пакете помощи США Украине более миллиарда долларов. Об этом он заявил на брифинге с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, сообщает "Суспильне".

В частности, по его словам, она будет содержать "важную помощь по разминированию". Госсекретарь США отметил, что речь идет о более 665 млн долларов на военную и гражданскую помощь в сфере безопасности, а также миллионы долларов на поддержку противовоздушной обороны Украины и других сфер.

"Сегодня мы анонсируем новый пакет помощи, бюджетом более 1 миллиарда долларов. Он включает 665 миллион долларов для гражданской безопасности. В общем, мы передали ее более чем на 43 миллиарда долларов, с начала российской агрессии. С прошлого года, с момента как я здесь был год назад, украинские силы забрали более 50 процентов оккупированных территорий. Эта новая помощь, дополнительные средства которые существенно усилят противовоздушную оборону в частности", - сказал Блинкен.

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Также США выделят еще 300 млн на дополнительные нужды.

Помощь Украине от США - детали

Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Энтони Блинкен сегодня прибыл в Киев для встреч с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и должен объявить о выделении более 1 миллиарда долларов на помощь Украине.

Вечером 6 сентября Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму $175 млн. В него вошли 120-мм снаряды с обедненным ураном для танков "Абрамс".

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