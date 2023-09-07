Туда войдут средства ПВО и боеприпасы.

Соединенные Штаты Америки объявили о выделении новой военной помощи Украине. Сумма пакета составляет 600 млн долларов.

Об этом заявили в Пентагоне. Этот пакет, предоставленный через Инициативу содействия безопасности Украины (USAI), включает оборудование для усиления противовоздушной обороны Украины, артиллерийские боеприпасы и другие средства.

Список помощи выглядит так:

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оборудование для поддержки и интеграции систем противовоздушной обороны Украины;

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

артиллерийские снаряды калибра 105 мм;

средства радиоэлектронной борьбы и противодействия радиоэлектронной борьбе;

подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;

оборудование для разминирования.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в сфере безопасности", – отметили в Пентагоне.

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