Соединенные Штаты Америки объявили о выделении новой военной помощи Украине. Сумма пакета составляет 600 млн долларов.
Об этом заявили в Пентагоне. Этот пакет, предоставленный через Инициативу содействия безопасности Украины (USAI), включает оборудование для усиления противовоздушной обороны Украины, артиллерийские боеприпасы и другие средства.
Список помощи выглядит так:
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- оборудование для поддержки и интеграции систем противовоздушной обороны Украины;
- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
- артиллерийские снаряды калибра 105 мм;
- средства радиоэлектронной борьбы и противодействия радиоэлектронной борьбе;
- подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
- оборудование для разминирования.
"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в сфере безопасности", – отметили в Пентагоне.