Курс гривни к доллару ослаб на 13 копеек.

Курс гривни к доллару в обменных пунктах Киева на утро понедельника, 21 февраля, ослаб на 13 копеек - до 28,63 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, по отношению к евро гривня ослабла на 10 копеек - до 32,50 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 28,25 грн за долл., евро - 32,00 грн.

Курс НБУ на 21 февраля

Национальный банк Украины на понедельник, 21 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,34 грн/долл., то есть гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 32,20 грн/евро. Таким образом, гривня осталась на уровне показателя предыдущего дня.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на пятницу, 18 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,30 грн/долл., то есть гривна ослабла на 21 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

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