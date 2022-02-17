Гривня ослабла на 21 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Национальный банк Украины на пятницу, 18 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,30 грн/долл., то есть гривня ослабла на 21 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 32,20 грн/евро. Таким образом, гривня ослабла на 27 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 28,31/28,33 грн/долл., к евро - на уровне 32,21/32,23 грн/евро.

Курс 17 февраля:

Национальный банк Украины на 17 февраля установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,09 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.