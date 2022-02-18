Премьер-министр рассказал о достаточном количестве резервов Нацбанка и денег на счетах Кабмина.

Нацбанк имеет достаточно резервов для стабильного курса гривни, а у Кабинета министров достаточно средств для финансирования всех запланированных расходов, среди которых повышение зарплат и пенсий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Национальный банк имеет достаточное количество резервов, чтобы курс был стабилен. Бюджет в январе был перевыполнен более чем на 10 млрд грн, на счетах правительства достаточное количество средств, чтобы профинансировать все расходы, в частности, все запланированные повышения зарплат и пенсий для украинцев", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 24 января Европейская комиссия объявила о начале новой макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 млрд евро. Соответствующая помощь будет разделена на два транша по 600 млн евро.

15 февраля стало известно, что правительство США предложило Украине суверенные кредитные гарантии на сумму до миллиарда долларов, чтобы помочь укрепить ее экономику на фоне возможной угрозы со стороны Российской Федерации.

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