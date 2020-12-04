Правительство приняло для этого все необходимые решения.

Долги по заработным платам перед шахтерами государственных шахт будут погашены в ближайшее время.

Читайте такжеРазумков подписал законы о финансировании коронавирусного фонда и угольной отрасли

Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Что касается зарплаты шахтёрам – был проголосован соответствующий законопроект, в среду правительство приняло соответствующие решения по распределению средств, которые планируется получить от "Укртранснафты" и "Укрнафты". 1,4 миллиарда гривень, которые предусматриваются на выплату государственной части зарплаты шахтерам, однозначно будут выплачены в течение ближайшего времени", - сказал он.

Что этому предшествовало

26 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал законы (регистрационный номер 4119, 4120), предусматривающие механизм урегулирования налогового долга "Укрнафты".

Принятие документов позволит в этом году направить 1,4 миллиарда гривень на выплату задолженности шахтерам по зарплатам, а также более 8 миллиардов гривень в фонд борьбы с коронавирусом.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Шварц