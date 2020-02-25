Зеленский поручил до мая выплатить все долги по зарплате шахтерам

В противном случае правительство само должно отказаться от своих зарплат.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру энергетики и защиты окружающей среды в течение двух месяцев погасить все долги по зарплате шахтерам, иначе правительство должно отказаться от получения своей зарплаты.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины.

"Прошу в ближайшие 2 месяца - март, апрель - закрыть полностью все долги перед шахтерами. Если не будут закрыты, то тогда будет справедливо, если правительство не получит свою зарплату за все эти месяцы", - сказал он.