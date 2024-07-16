В логистический HT Rus предлагают клиентам из России услуги "параллельного импорта", то есть доставку товаров через третьи страны.

Вскоре после полномасштабного вторжения в Украину немецкая компания Hellmann Worldwide Logistics сообщила сотрудникам своего российского предприятия о выходе из России. Впрочем, некоторые ее сотрудники увидели в этом новые возможности. Об этом сообщает Euractiv.

Как стало известно, зарегистрированная в РФ фирма Heinrich Tapp Rus (HT Rus), владельцами которой стали по меньшей мере двое бывших сотрудников старой компании, продолжила сотрудничать с клиентами Hellmann.

HT Rus предлагает клиентам из России так называемый "параллельный импорт". Имеется в виду доставка товаров через третьи страны, такие как Турция или ОАЭ. Такая схема призвана обойти санкции Запада.

Видео дня

В своей маркетинговый компании HT Rus использует девиз: "Новая реальность - новые возможности". Расследование показало, что фирма предоставляет услуги клиентам из РФ, попавшим под международные санкции за поддержку военных действий кремлевского руководства.

Известно, что фирма, доходы которой в прошлом году составили 17,5 млн долларов, работала с Aurus, которая строит автомобили для публичных поездок президента РФ и высшего кремлевского руководства.

Также среди ее клиентов "дочки" Камского автомобильного завода и тюменский производитель аккумуляторов ТАЗ. В самой Hellmann Worldwide Logistics заявили, что не имеют никакого отношения к деятельности HT Rus.

Запад создает для Кремля новые ограничения

Ранее стало известно, что Великобритания и группа стран ЕС хотят принять новые меры против так называемого "теневого флота" танкеров, который Москва использует для того, чтобы обходить международные санкции.

Также сообщалось, что в Японии впервые арестовали гражданина России за обход санкций. Им оказался 38-летний представитель торговой компании Astrade.

Вас также могут заинтересовать новости: