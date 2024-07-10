Отмечается, что 38-летний россиянин экспортировал запрещенные товары.

В Японии арестовали 38-летнего россиянина, представителя торговой компании Astrade. Его задержали по подозрению в обходе санкций на сумму более 250 тысяч долларов.

В пресс-службе Nikkei сообщили, что сотрудники полиции 10 июля задержали гражданина РФ, 38-летнего Андрея Сову. Его подозревают в незаконном экспорте в Российскую Федерацию водных велосипедов и других предметов, которые можно использовать в военных целях. Это первое подобное задержание.

Отмечается, что в январе 2023 года он экспортировал в РФ через Южную Корею, без разрешения министра экономики, торговли и промышленности, водные суда, морские двигатели и старые мотоциклы.

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В Японии на эти товары наложены торговые ограничения. Сообщается, что местная полиция расследует инцидент, как попытку скрыть операции с Россией.

Санкции Японии против России - последние новости

Токио одобрил новые ограничения против РФ. Санкции, в частности, коснулись концерна "Калашников", группы "Алмаз-Антей", "Тинькофф-банка" и "Объединенной судостроительной корпорации". Кроме этого, Япония ввела запрет на поставки из третьих стран российских алмазов непромышленного использования. Позже японцы ввели новые санкции против 17 физических и 78 юридических лиц РФ.

Кроме того, Япония ввела торговые ограничения против китайских компаний в рамках нового раунда санкций против отдельных лиц и групп, поддерживающих войну России на Украине.

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