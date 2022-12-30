Илон Маск, Джефф Безос, Чанпенг Чжао и Марк Цукерберг потеряли около 392 млрд долларов из своего совокупного состояния.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину 500 самых богатых людей мира потеряли в 2022 году 1,4 трлн долларов.

Как сообщает Bloomberg, в этом году произошло существенное падение для группы миллиардеров, чье состояние выросло до непостижимых высот в эпоху "легких денег" во время пандемии. Так, Илон Маск, Джефф Безос, Чанпенг Чжао и Марк Цукерберг потеряли около 392 млрд долларов из своего совокупного состояния.

В то же время не все миллиардеры чувствовали себя одинаково плохо - индийский магнат Гаутам Адани опередил Билла Гейтса и Уоррена Баффета по индексу богатства, и нарастил свое состояние на 42 млрд долл за год до 119 млрд долл. Так он стал третьим самым богатым человеком в мире в конце августа, а в сентябре ненадолго обошел Безоса и занял второе место в рейтинге. Это самый высокий рейтинг за всю историю для азиатского миллиардера.

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Даже в трудный год для американских техтитанов потери Цукерберга выделяются. К середине сентября его капитал упал на 71 млрд долларов с 1 января, или на 57%, из-за дорогостоящего перехода к метавселенной и общего спада в отрасли, который потянул за собой вниз цену акций Meta. В течение года он опустится на 19 позиций в индексе, и заканчивает 2022 год на 25-м месте, что является самой низкой позицией с 2014 года.

Криптовалютная биржа FTX, принадлежащая Бенкману-Фриду, обвалилась после того, как кризис ликвидности обнаружил дыры в его криптоимперии. Состояние Фрида в размере 16 млрд долларов было стерто менее чем за неделю. Это событие повлекло за собой падение на 84 млрд долл состояния гендиректора Binance Чанпэна Чжао.

Крах российской экономики:

Вторжение в Украину стало причиной одного из самых продолжительных спадов в истории РФ.

8 марта 2022 года S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний. Россия допустила дефолт по своему внешнему долгу, так как предложила владельцам облигаций выплаты в рублях, а не в долларах.

27 июня 2022 года впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу.

30 июня началось стремительное падение акций "Газпрома". В тот же день вслед за "Газпромом" началось падение акций крупнейших российских компаний. Война в Украине только за один квартал отбросила экономику России на четыре года.

24 августа Reuters сообщил о том, что России удалось избежать экономического кризиса из-за цен на нефть.

По состоянию на 31 августа 80% россиян остались без сбережений.

29 сентября в The Insider вышел материал о том, что Россия на грани полного исчерпания финансовых резервов.

По итогам сентября доходы России от экспорта нефти сократились до $15,3 млрд, что является самым низким показателем в этом году, на фоне падения экспорта нефти и цен на нее.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

19 декабря 2022 года российские акции показали самое большое в мире годовое падение.

21 декабря 2022 года в "Роскосмосе" признали рекордные убытки.

По состоянию на 30 декабря 2022 года за время вторжения РФ в Украину российские олигархи потеряли $100 милллиардов.

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