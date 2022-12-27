Состояние самых богатых украинцев по сравнению с началом февраля упало более чем на $20 млрд, до $22,5 млрд.

Рейтинг самых богатых украинцев за 10 месяцев 2022 года изменился из-за войны, начатой против Украины российским террористическим режимом.

Рейтинг Forbes свидетельствует, что их состояние по сравнению с началом февраля упало более чем на $20 млрд, до $22,5 млрд.

Возглавляет рейтинг самых богатых украинцев Ринат Ахметов, он же является одним из тех, кто потерял больше всего. В декабре его состояние оценивается в $4,4 млрд, тогда как в феврале оно составляло $13,7 млрд.

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Вторую и третью строчку заняли представители IT-сектора - Максим Литвин и Алексей Шевченко, владеющие компанией Grammarly. Состояние каждого из них просело с $4 млрд в феврале до $2,3 млрд на это время.

На четвертом и пятом местах - представители металлургического бизнеса Виктор Пинчук ($2,2 млрд, минус $0,4 млрд против февраля) и Константин Жеваго ($1,4 млрд, минус $0,7 млрд) соответственно.

В десятку самых богатых попали Александр и Галина Гереги ($1,2 млрд), Влад Яценко ($1,1 млрд), Вадим Новинский ($1 млрд), Геннадий Боголюбов ($1 млрд) и Сергей Тигипко ($870 млн).

Во второй двадцатке оказались представители IT-сектора, аграрии, топливного и других бизнесов.

Forbes отмечает, что не включал в список некоторых других украинских миллиардеров, в частности - обвиняемого в госизмене кума Путина Виктора Медведчука, владельца "Мотор-Сичи" Вячеслава Богуслаева, которого подозревают в госизмене и других, кто потерял гражданство или имеет проблемы с бизнесом.

Как Forbes составляет рейтинг

В рейтинг попадают граждане Украины. Состояние является оценкой стоимости всех активов, в том числе: акций, недвижимости, транспортных средств, предметов искусства, счетов в банках и наличных.

Публичные компании оценивались по рыночной стоимости, но не ниже ликвидационной стоимости активов. Частные компании оцениваются благодаря их финансовым показателям и информации об объемах продаж за последний доступный период. Стоимость IT-компаний рассчитана на основании оценок участников рынка, информации о финрезультатах и привлечении капитала.

Из-за войны в Украине журнал применил дисконты, которые для отдельных компаний отличаются в зависимости от отрасли, динамики финпоказателей, разрушений и других показателей, и были согласованы с американским Forbes. Так, дисконт для компаний, работающих в регионах Украины, удаленных от линии фронта - 50%, для компаний в непосредственной близости к боевым действиям - 80%, на временно оккупированных территориях - 100%.

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