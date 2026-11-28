Запрет на въезд и проживание, введенный на 3 года в отношении гражданина Украины, был отменен, а соответствующее предупреждение удалено из миграционного реестра.

Венгрия отменила запрет на въезд и проживание для Роберта Бровди, высокопоставленного украинского командира беспилотников, военный позывной которого – Мадяр, сообщает Magyar Hang.

Национальное генеральное управление по вопросам контроля за иностранцами (NDGAP) удалило этот запрет из своей системы. Сообщение об этом было опубликовано 18 ноября.

В документе указано, что запрет на въезд и проживание, введенный на 3 года в отношении гражданина Украины, был отменен, а соответствующее предупреждение удалено из миграционного реестра.

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В Министерстве внутренних дел Венгрии пояснили, что предложить такой запрет, а также инициировать его отмену может Управление по защите конституции. Последнее возможно, если угрозы национальной безопасности больше нет.

Добавляется, что для этого требуется заключение Информационного управления. Если обстоятельства существенно изменились, миграционная служба может отменить запрет или сократить его срок.

Примечательно, что это решение было принято еще до встречи премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра с президентом Украины Владимиром Зеленским в Закарпатье.

Бровди – самый высокопоставленный военный венгерского происхождения в составе ВСУ. Российский суд заочно приговорил его к пожизненному заключению.

Запрет на въезд в Венгрию для Бровди: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в июле 2025 года запретил въезд в Венгрию командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди с позывным Мадяр, который родом из Закарпатской области. Причиной он назвал удары дронов по нефтепроводу "Дружба", что Сийярто расценил как посягательство на суверенитет Венгрии. Экс-министр иностранных дел Венгрии пояснил, что именно поэтому командиру украинского военного подразделения, осуществившего этот удар, запрещен въезд в Венгрию и Шенгенскую зону в течение ближайших лет.

Также мы писали, что в ответ Бровди назвал Сийярто "танцором на костях". Он отметил, что прибудет на родину своего отца уже после него. Бровди заметил, что "настоящих мадьяр в Венгрии хватает, и когда-нибудь вы им надоедете". Кроме того, командующий СБС отметил, что венгерские политики не могут запретить ему посещать страны Шенгенской зоны, поскольку это не входит в их компетенцию. Он подчеркнул, что венгерские политики, защищающие существование нефтепровода "Дружба", по которому российское сырье поступает в Восточную Европу, поддерживают "коррупционные интересы", а не суверенитет своих стран.

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