Выделенные британской стороной деньги могут пойти, в частности, на то, чтобы заложить фундамент для более долгосрочного экономического восстановления нашей страны.

Продолжается полномасштабная война в Украине против россиян, и премьер Великобритании Риши Сунак во время саммита лидеров стран "Большой семерки" (состоится 13-15 июня в Италии) даст понять, что его страна будет лидировать в процессе поддержки международного мира и безопасности.

Чиновник во время мероприятия сообщит, что Киеву в качестве двусторонней помощи выделят до 242 миллионов фунтов стерлингов (свыше 300 миллионов долларов), говорится на сайте британского правительства. По его сведения, деньги будут направлены, в частности, на неотложные энергетические и гуманитарные потребности и на то, чтобы заложить фундамент для более долгосрочного социального и экономического восстановления нашего государства.

"Это финансирование демонстрирует неизменную международную солидарность Великобритании с Украиной и нашу гибкость в реагировании на неотложные потребности, возникшие в результате российской агрессии. Например, критически важная энергетическая инфраструктура пострадала от интенсивной российской ракетной и бомбардировочной кампании в течение последних нескольких месяцев", - подчеркнули в правительстве Британии.

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Британские власти активно поддерживают Украину в борьбе с российскими захватчиками. В частности, Британия уже предоставила украинцам дальнобойные ракеты Storm Shadow.

В мае прошлого года глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес говорил, что такое вооружение будет использоваться "на суверенной территории Украины". В начале июня 2024-го президент Владимир Зеленский сказал, что британская сторона разрешила быть своим вооружением по военным целям, которые находятся в России.

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