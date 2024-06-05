Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Он отметил разрешение Лондона на нанесение ударов по военным целям на российской территории.
Об этом сообщается на сайте президента. Отмечается, что основное внимание Зеленский и Сунак сосредоточили на подготовке к Глобальному саммиту мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня.
"Убежден, что даже в предвыборный период Великобритания будет представлена на Саммите на самом высоком уровне", – подчеркнул украинский президент.
Стороны также обсудили продолжение оборонного сотрудничества.
"Приоритеты – усиление ПВО и дальнобойных возможностей. Президент отметил разрешение Великобритании бить по военным целям на территории РФ. Он подчеркнул, что это помешает попыткам российских оккупантов расширить войну и спасет жизни людей", – говорится в сообщении.
Также Сунак и Зеленский обменялись мнениями относительно дополнительных возможностей для совместных тренировочных миссий и совместимости Сил обороны и безопасности Украины с НАТО, добавили в интернет-представительстве президента Украины.
Удары по России западным оружием: какие страны дали разрешение
Ряд западных страны дали ВСУ "зеленый свет" на нанесение ударов по военным целям на территории РФ переданным Украине оружием. В частности, "за" высказалась Великобритания, Дания, Чехия, Франция, Литва, Латвия, Эстония, Польша и другие государства.
Бить своим оружием по России разрешили и в США. Правда, Вашингтон установил ограничения – Силы обороны могут наносить удары только вблизи Харьковской области.
Украинские военные уже воспользовались этой возможностью. В начале июня был нанесен удар по Белгородской области РФ. Били из HIMARS.