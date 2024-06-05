Президент также обсудил с Сунаком продолжение оборонного сотрудничества.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Он отметил разрешение Лондона на нанесение ударов по военным целям на российской территории.

Об этом сообщается на сайте президента. Отмечается, что основное внимание Зеленский и Сунак сосредоточили на подготовке к Глобальному саммиту мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня.

"Убежден, что даже в предвыборный период Великобритания будет представлена на Саммите на самом высоком уровне", – подчеркнул украинский президент.

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Стороны также обсудили продолжение оборонного сотрудничества.

"Приоритеты – усиление ПВО и дальнобойных возможностей. Президент отметил разрешение Великобритании бить по военным целям на территории РФ. Он подчеркнул, что это помешает попыткам российских оккупантов расширить войну и спасет жизни людей", – говорится в сообщении.

Также Сунак и Зеленский обменялись мнениями относительно дополнительных возможностей для совместных тренировочных миссий и совместимости Сил обороны и безопасности Украины с НАТО, добавили в интернет-представительстве президента Украины.

Удары по России западным оружием: какие страны дали разрешение

Ряд западных страны дали ВСУ "зеленый свет" на нанесение ударов по военным целям на территории РФ переданным Украине оружием. В частности, "за" высказалась Великобритания, Дания, Чехия, Франция, Литва, Латвия, Эстония, Польша и другие государства.

Бить своим оружием по России разрешили и в США. Правда, Вашингтон установил ограничения – Силы обороны могут наносить удары только вблизи Харьковской области.

Украинские военные уже воспользовались этой возможностью. В начале июня был нанесен удар по Белгородской области РФ. Били из HIMARS.

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