Правительство переходит на режим жесткой экономии бюджета: Корецкий назвал сумму

Правительство должно руководствоваться принципом максимальной экономии средств, подчеркнул премьер-министр.

Кабинет министров Украины вводит жесткий режим экономии бюджетных средств. Правительство планирует сэкономить 70 миллиардов гривень и направить их на финансирование Сил обороны, заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в Верховной Раде.

"Правительство вводит жесткий режим экономии бюджетных средств, не закрепленных за нуждами обороны. По итогам мы уже нашли 70 миллиардов экономии, которые в полном объеме будут направлены на нужды обороны", – сказал премьер.

При этом он подчеркнул, что все необходимые социальные обязательства, выплата пенсий и зарплат будут выполняться без проблем.

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Корецкий также призвал народных депутатов присоединиться к процессу подготовки государственного бюджета на 2027 год и исходить из принципа максимальной экономии каждой бюджетной гривни.

Бюджет Украины – последние новости

23 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников из стран Скандинавии и Балтии помочь принять решение на уровне Европейского Союза об удовлетворении потребности Украины в срочном финансировании, поскольку в настоящее время в стране наблюдается значительный дефицит финансирования в размере 27 миллиардов долларов.

25 августа издание Politico сообщило, что Украина сталкивается с дефицитом финансирования обороны в размере 23 миллиардов евро из-за задержки поступления финансовой поддержки со стороны западных партнеров.

1 августа Верховная Рада в очередной раз не поддержала отмену налоговой льготы на зарубежные посылки стоимостью до 150 евро. По расчетам Министерства финансов Украины, принятие законопроекта позволило бы дополнительно привлечь в государственный бюджет Украины налоговые поступления в сумме около 10 млрд грн в год.

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