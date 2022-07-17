После полномасштабного вторжения РФ в Украину в рамках санкций от SWIFT отключили несколько российских банков.

Российские власти работают над тем, чтобы отказаться от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT.

Об этом сообщил помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин, передает радио Свобода.

"Со SWIFT очень просто: мы сделаем так, что в нем необходимости не будет. Мы сейчас концентрируемся на том, чтобы сделать максимально комфортной внешнюю экономическую деятельность", - сказал Орешкин.

Он отметил, что на следующей неделе власти России встретятся с партнерами из Турции, чтобы обсудить настройку платежей. Орешкин добавил, что с Китаем также обсуждаются инновационные идеи, которые могут "кардинально изменить ситуацию".

Напомним, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину в рамках санкций от SWIFT отключили несколько российских банков, в том числе Сбербанк и ВТБ.

Как сообщал УНИАН, 30 июня в StateWatch заявили, что На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины четыре российских банка, которые уполномочены обслуживать российский оборонно-промышленный комплекс, так и не отключили от системы электронных платежей SWIFT.

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