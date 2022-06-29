Лондон по-прежнему против "ложного мира" с Россией.

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила группе экспертов НАТО, что нынешние переговоры с Владимиром Путиным не приведут к миру.

Об этом пишет Sky News.

"Абсолютно необходимо, чтобы мы обеспечили поражение России в Украине. И это необходимо ради европейской безопасности, свободы и демократии, и это единственный способ, которым мы собираемся достичь прочного мира в Европе", — заявила Лиз Трасс.

Трасс намекнула, что некоторые страны выступают за переговоры с Россией уже сейчас, не дожидаясь вывода войск с территории Украины.

"Я думаю, что это принесет ложный мир и приведет к дальнейшей агрессии в будущем", - высказалась министр.

Трасс вспомнила печальную судьбу "Минских договоренностей", призывая мировое сообщество "извлечь уроки из прошлого".

"Поэтому мой очень сильный посыл заключается в том, что мы должны сначала победить Россию, а потом вести переговоры", - подчеркнула Трасс.

Война в Украине: актуальные данные

Россия сосредоточила все усилия на оккупации Лисичанска - последнего бастиона на пути захвата всей Луганской области. Сейчас в тех районах продолжаются бои.

С 25 июня оккупанты продвинулись на 2 км возле Лисичанского НПЗ к югу от города, пишут британские разведчики.

На Северском направлении противник удерживает в приграничных районах на территории Брянской и Курской областей до трех батальонных тактических групп из состава 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий и подразделений воздушно-десантных войск.

На Бахмутском направлении захватчики пытаются закрепиться в районе Углегорской ТЭС.

Русские войска продолжают ракетный террор украинских городов, не считаясь с жертвами среди гражданских. Сегодня утром враг ударил по многоэтажке Николаева, а ракета, выпущенная в сторону Одесской области, была перехвачена силами ПВО.

В боях ВСУ ликвидировали уже 35 450 оккупантов и уничтожили тысячи единиц техники.

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