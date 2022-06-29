Россия через "Газпромбанк" получает от европейцев план за нефть и газ и выплачивает зарплаты российским военным, которые ведут агрессивную войну против Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает Западных партнеров отключить российский "Газпромбанк" от международной системы денежных переводов SWIFT.

Об этом глава МИД сообщил в микроблоге Twitter.

"Украинские журналисты-расследователи раскрыли, что российский Газпромбанк используется одновременно для получения европейской платы за нефть и газ и для выплат зарплат российским войскам, которые ведут агрессивную войну против Украины. Какая ирония. Газпромбанк должен попасть под санкции и отключен от SWIFT", - подчеркнул Кулеба.

Как сообщал УНИАН, ЕС уже отключил от SWIFT банки "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Банк России", "Совкомбанк", "ВТБ", "ВЭБ.РФ", "Сбербанк", "Россельхозбанк", "Московский кредитный банк" и "Белорусский банк реконструкции и развития".

После этого президент Владимир Зеленский отмечает необходимость введения седьмого пакета санкций против России, который должен стать еще мощнее.

Позже журналисты выяснили, что единственный крупный российский банк, который до сих пор избежал масштабных западных санкций, получает европейские деньги за энергоносители. Оттуда же Минобороны платит "боевые" армии России.

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