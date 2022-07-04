В седьмом пакете санкций Украина рассчитывает видеть полное отключение российских банков от SWIFT, эмбарго на операции с русским золотом.

Одним из основных пунктов седьмого пакета санкций Европейского союза против России должна стать полная изоляция от мировой морской торговли, поскольку компании Греции помогают обходить РФ нефтяное эмбарго.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью LB.ua.

"Мы хотим там видеть отрезание России от мировой морской торговли. Это означает, прежде всего, невозможность операторов кораблей предоставлять свои танкеры в распоряжение Российской Федерации. Так сложилось, что по крайней мере по последним данным, которые у меня были, крупнейшими операторами, крупнейшим поставщиком танкеров для перевозки нефти морем есть частные греческие компании. Не правительственные компании, я не обвиняю правительство Греции, но частные греческие компании являются крупнейшими поставщиками, которые, по сути, вытаскивают Россию из удавки нефтяного эмбарго. Это факт", - сказал Кулеба.

Также в седьмом пакете санкций Украина рассчитывает видеть полное отключение российских банков от SWIFT, эмбарго на операции с русским золотом.

"Ну и персональные санкции, чтобы им было больно. Им, их близким, их любовницам, чтобы всем-всем было больно", - добавил министр.

По данным СМИ, Европейский Союз начал работу над следующим, седьмым пакетом санкций, в рамках которого в том числе может быть введено эмбарго на импорт золота из России.

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