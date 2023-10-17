Принятие этого законопроекта является одним из главных требований МВФ.

Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект №10016-д, которым планируют расширить перечень проведения документальных плановых налоговых проверок бизнеса уже с 1 ноября.

Как сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, это решение поддержали 237 народных избранников. Проект закона не предусматривает возвращение проверок для физических лиц-предпринимателей первой и второй группы, а также для предприятий на оккупированных территориях или территориях, где идут боевые действия.

"Проведению документальных плановых проверок могут подлежать (не должны, а могут!) плательщики, которые за 2021 год имели уровень уплаты налога на прибыль меньший, чем 50% по отрасли. И НДС меньше, чем 50% по отрасли. У которых годовой доход составляет более 10 млн грн, при том общая сумма расходов составляет более 75% суммы годового дохода. У которых в два раза больше дебиторская задолженность, чем кредиторская", - отметил Железняк.

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"Все проверки, которые были открыты законопроектом №8401 с августа 2023 года: табак, топливо, алкоголь, игорный бизнес и финансовые услуги, остаются в приоритете", - добавил он.

Также он отметил, что принятие этого законопроекта является одним из главных требований МВФ.

Возврат довоенного налогового давления

Верховная Рада 30 июня приняла в целом налоговый законопроект № 8401, который предусматривает отмену с 1 августа единого налога в 2% и моратория на проверки для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финуслуг.

13 июля 2023 г. Рада разблокировала закон о возврате налогов на довоенный уровень.

С 1 августа 2023 года вступил в силу налоговый закон, благодаря которому возвращается довоенное налогообложение предпринимателей.

В частности, он отменил единый налог в 2% и мораторий на проверки для производителей подакцизных товаров (алкоголь, табак, горючее), игорного бизнеса и финансовых услуг.

Принятие этого закона было одним из условий, предусмотренных соглашением с Международным валютным фондом, однако 22 августа 2023 года стало известно, что депутаты без согласования с МВФ заменили текст законопроекта № 8401.

Тогда же народный депутат Украины Ярослав Железняк сообщил, что МВФ не засчитает Украине выполнение одного из структурных маяков.

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