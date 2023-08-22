Депутаты без согласования с МВФ заменили текст законопроекта № 8401.

Обязательство перед МВФ в виде законопроекта № 8401 не будет засчитано Украине, как выполнение структурного маяка, предусмотренного меморандумом.

Об этом в сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк, отметив, что после вмешательства в процесс рассмотрения заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы, депутаты без согласования с МВФ заменили текст проекта.

"Был текст № 8401 ко второму чтению, где был нормальный текст (проверки возвращались по факту только для крупнейших субъектов). Но потом была встреча в Раде: премьер, руководство Рады, министр финансов, заместитель ОП и представители всех фракций. И там в последний момент Ростислав Шурма предложил исключить часть редакции по проверкам", — отметил нардеп.

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"Я при всех присутствующих задал вопрос: "Кто гарантирует то, что новый текст МВФ засчитает?". На что получил ответ от Шурмы: "Мы проведем все необходимые переговоры" … Еще и обещали за 3 недели дать новую концепцию по единому органу проверок (что, конечно, никто не сделал). Все фракции были свидетелями. Ну, как вы видите, провели и подготовили", — говорит Железняк.

Нардеп убежден, что этот пункт становится проблемой для взаимодействия с МВФ. Кроме того, по его мнению, сейчас МВФ очень тщательно будет следить за возвращением проверок.

Также, Железняк отмечает, что "учитывая, что уже конец августа, а по этому (тексту – ред.) никто еще пальцем не пошевелил, то будет дальше, как всегда: в последний момент бросят худший текст, написанный на коленке, и "голосуй - или смерть".

Законопроект № 8401

1 февраля 2023 года стало известно о том, что Кабмин готовится вернуть налоги на довоенный уровень.

Верховная Рада 30 июня приняла в целом налоговый законопроект №8401, который предусматривает отмену с 1 августа единого налога в 2% и моратория на проверки для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финуслуг. Принятие этого документа является условием, предусмотренным соглашением с МВФ.

13 июля 2023 года Рада разблокировала закон о возвращении налогов на довоенный уровень.

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