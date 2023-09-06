Парламент не успеет принять закон об отмене моратория на тотальные налоговые проверки до 1 октября из-за существующего графика заседаний.

Правительство Украины сегодня, 6 сентября, зарегистрировало в парламенте законопроект, которым предусматривается отмена с 1 октября моратория на проведение тотальных налоговых проверок бизнеса, о чем свидетельствуют данные веб-портала Верховной Рады.

Впрочем, по мнению народного депутата Ярослава Железняка, Верховная Рада Украины не успеет принять закон до указанной даты из-за текущего графика заседаний, ведь после регистрации документа еще 14 дней отводится на регистрацию альтернативных законопроектов. Когда этот срок истечет, заседания Совета в сентябре уже не будут проводиться.

"По графику парламента даже в первом чтении этот закон невозможно проголосовать до 1 октября", - написал депутат.

Требования МВФ и их искаженная реализация

В масштабах страны отсрочка возобновления налоговых проверок - плохая новость, поскольку это было одним из требований Международного валютного фонда. Следовательно, выполнение этого "структурного маяка" может быть не засчитанным Украине, и дальнейшее финансирование Фондом - окажется под угрозой.

"Целью законопроекта является выполнение Украиной в полном объеме обязательств в рамках Меморандума об экономической и финансовой политике от 8 декабря 2022 года в части ограничения действия моратория на проведение налоговых проверок... Программа расширенного финансирования МВФ на 2023-2026 годы общей стоимостью 15,6 млрд долларов США является частью пакета поддержки Украины. Это помогает привлекать ресурсы на восстановление, способствовать долгосрочному росту и процессу вступления Украины в ЕС", - отмечают в Минфине.

Впрочем, если депутаты все же насобирают голоса для принятия закона о возобновлении проверок в текущей редакции правительства и соберутся, чтобы за него проголосовать, это нанесет большой удар по предпринимателям.

Сначала предусматривалось возобновление проверок только для рисковых предприятий, "осуществляющих деятельность в сфере производства и/или реализации подакцизной продукции, организации и проведения азартных игр в Украине, и налогоплательщиков, предоставляющих финансовые, платежные услуги". Как объясняет Железняк, это была компромиссная версия законопроекта, согласованная с МВФ. Однако, по словам депутата, в последний момент в законопроект были внесены правки, которые не были согласованы с Фондом, которые расширяли действие проверок на все виды бизнеса.

Депутат выражает сомнение, что на голосование законопроекта в такой редакции удастся насобирать достаточное количество голосов.

"Вчера говорил с коллегами депутатами - все в шоке, никто не собирается голосовать", - написал он в своем канале в Telegram.

"Надеюсь, что правительство и господин Шурма (заместитель председателя ОП, который был инициатором внесения соответствующих правок - УНИАН) так же весело соберут на этот законопроект голоса в зале, как весело сбивали компромиссную, согласованную с МВФ норму, о частичном возобновлении проверок исключительно для рисковых плательщиков, в законопроекте 8401", - отмечает, в свою очередь, председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Возврат довоенного налогового давления

С 1 августа вступил в силу налоговый закон, которым возвращается довоенное налогообложение предпринимателей.

В частности, им был отменен единый налог в 2%. Также законопроектом предусматривалось отменить мораторий на проверки для производителей подакцизных товаров (алкоголь, табак, горючее), игорного бизнеса и финансовых услуг.

Принятие этого закона было одним из условий, предусмотренных соглашением с МВФ.

Впрочем, принятие этого документа может быть не засчитано Фондом как исполнение "структурного маяка", предусмотренного меморандумом. Ведь, как сообщал Железняк, "в последний момент Ростислав Шурма (замглавы Офиса президента - УНИАН) предложил исключить часть редакции по проверкам".

Вас также могут заинтересовать новости: