После подписи президентом закон вступит в силу с 1 августа.

Верховная Рада во время заседания разблокировала принятие закона о возвращении довоенного налогообложения, который, в частности, предусматривает отмену с 1 августа единого налога в 2%.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, отметив при этом, что сейчас председатель парламента получил право подписать закон, передать его на подпись президенту и с 1 августа закон уже вступит в силу.

"Разблокировка подписания налогового законопроекта №8401. Они (блокирующие законопроекты - УНИАН) набрали 53, 46, и 34 голоса из 226 необходимых", - написал Железняк.

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Налоги во время войны

В марте 2022 года Верховная Рада приняла закон о дополнительных налоговых стимулах для поддержки бизнеса во время войны, который предусматривал возможность физическим лицам и предприятиям с оборотом до 10 млрд грн платить единый налог с оборота в объеме 2% по правилам, установленным для 3-й группы плательщиков единого налога, то есть с освобождением от налога на прибыль, НДС и других платежей.

1 февраля 2023 года стало известно о том, что Кабмин готовится вернуть налоги на довоенный уровень.

Документ предусматривает: отмену возможности для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц быть плательщиками единого налога III группы с применением ставки в размере 2% от суммы дохода; отмену возможности для ФЛП-плательщиков единого налога I и II группы не платить единый налог; возобновление проведения документальных проверок; восстановление штрафных санкций за нарушение налогового законодательства.

Верховная Рада 30 июня приняла в целом налоговый законопроект №8401, который предусматривает отмену с 1 августа единого налога в 2% и моратория на проверки для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финуслуг. Принятие этого документа является условием, предусмотренным соглашением с МВФ.

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