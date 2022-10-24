Многие могут даже не обратить внимание на такую монетку.

В Украине нередко находят редкие монеты, которые стоят немалых денег. По-настоящему ценные монетки могут легко затеряться среди обычной мелочи. К примеру, 1 гривня из-за брака при чеканке может стоить даже 15 тысяч.

Соответствующий лот появился на аукционе Violity.

Так, продавец из Черниговской области выставил на продажу монету номиналом в 1 гривню, которая была отчеканена в 2005 году. Особенность лота в том, что она имеет брак. При чеканке она стала "перевертышем" - аверс и реверс нанесены с поворотом на 180 градусов.

Видео дня

Монета немного "затерлась". Судя по всему, она была в обиходе, пока один из ее владельцев не заметил необычный брак. Продавец отметил, что монету он не реставрировал. Свой лот он оценил в 15 тысяч гривень. За продажей монеты уже следят более 30 человек, то есть она интересна для нумизматов.

Редкие монеты: как найти "клад" в своей копилке

В Украине нередко продают монеты, которые на первый вид могут казаться обычными, но имеют уникальные особенности и стоят немалых денег. Например, нумизматы продают монету номиналом в 10 копеек. Из-за ее особенности - расхождения штампа с заготовкой - владелец готов отдать копейку почти за тысячу долларов.

А 5 копеек, которую еще называют "хулиганкой", продают за 27 тысяч гривень.

Вас также могут заинтересовать новости: