Особенная монетка может легко затеряться среди обычной мелочи в копилке.

В Украине можно продать монету номиналом в 2 копейки за тысячи гривень, но простая монетка для этого не подойдет. Большие суммы нумизматы готовы отдавать только за необычные экземпляры.

Так, на аукционе Violity активно растут ставки на одну из таких монет.

2 копейки, как видно по фото, имеют необычный дефект. Ее чеканили на заготовке для монеты номиналом 10 копеек, из-за чего гурт немного "съехал".

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Владелец лота описал монету так:

"2 копейки 2011 год, алюминиевая бронза, на заготовке для монеты 10 копеек. Вес 1.7 гр, диаметр 16.8 мм".

Ставки на монету растут. Нумизматы поднимают цену и готовы отдать за лот немало денег. Сейчас сумма, которую готовы заплатить за такую монету, составляет уже 6 тысяч гривень.

Необычные монеты в Украине: как можно найти уникальный экземпляр среди простой мелочи

Нумизматы готовы отдавать немало денег за редкие монеты. Так, за 1 гривню можно получить даже 10 тысяч гривень. Однако монета должна иметь особенность - уникальный узкий гурт.

На аукционах также появлялась монета за 27 тысяч гривень. Такие деньги нумизматы были готовы отдать за 5 копеек, которые эксперты называют "хулиганкой".

Монета номиналом в 1 гривню может стоить даже больше. Особенность гривни в том, что она может быть перечеканена из 5-копеечной советской монеты. Нумизматы, обсуждая данный лот, отмечали, что готовы отдавать за нее минимум 50 тысяч гривень. Оказалось, что по итогу монету продали за почти 3 тысячи долларов.

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