Нумизматы имеют возможность завладеть монетой, изготовленной в Украине еще в 1992 году.

В Украине продают монету за почти 2 тысячи долларов. Такая стоимость обуславливается необычными особенностями и датой изготовления гривни.

Лот разместили на аукционе Violity.

Пользователь ресурса с ником Jei выставил на продажу монету номиналом 1 гривня. Согласно описанию, ее ввели в обращение 30 лет назад - в 1992 году, когда Украина отказалась от рублей и купонов, начав переход на национальную валюту. Тогда над копейками экспериментировали, меняли дизайн и надписи, а производили за границей, потому что не существовало собственных мощностей. Именно поэтому среди нумизматов монеты периода 1992-1996 годов очень ценятся.

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Представленный лот характеризуется следующими особенностями:

имеет диаметр 26 мм,

толщину по канту 0,15 мм,

вес – 5,2 г,

группа стандартная, рубчатая. На аверсе изображена цифра 1 вместе с традиционными геометрическими фигурами – маленькими и большими треугольниками.

Известно, что монета находится в Кременчуге Полтавской области. Владелец отметил, что не проводил реставрацию. Это весомое уточнение, поскольку наибольшая уникальность лота как раз в сохранении первоначального состояния.

Если присмотреться, на аверсе и реверсе четко просматриваются очертания надписи "5 копеек 1990 год". Это значит, что гривну могли перечеканить еще с советской копейки. Эта особенность обеспечила лоту несколько десятков покупателей, готовых выложить за него почти 2 тысячи долларов.

Самой высокой ставкой стало предложение в 55 601 грн (около 1889.88 $) – и стоимость, которую нумизматам не жалко заплатить, постоянно повышается.

Отметим, что в Украине часто продают редкие монеты. Ранее УНИАН писал, что продавали 5 копеек 1992 года за 4 тысячи гривень.

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