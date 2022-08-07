Клиентка жалуется на ограничения по переводам с кредитной карты.

"ПриватБанк" ограничил переводы с кредитной карты на другие карты для жителей оккупированных Россией территорий.

Об этом пишет в отзыве на сайте "Минфин" клиентка банка из Херсонщины.

"Люди на оккупированных не имеют доступа к терминалам и не хотят принимать рубли, а хотят пользоваться гривнами и поддерживать экономику Украины, в магазинах можно переводить с карты на карту, чтобы купить хотя бы еды, но банк решил, что людям на оккупированных можно забыть о гривнах и пользоваться рублями. Я клиент банка 15 лет. Все кредиты (а их было много) выплачены, все товары в рассрочку успешно оплачены, считали банк самым лучшим", - рассказала она.

По словам женщины, она не собирается "кидать" банк даже несмотря на оккупацию, закрывает нехватку кредитных средств и пополняет карту.

"И тут вдруг банк запрещает транзакции. Вместо того, чтобы поддержать людей. Это саботаж и антиукраинская деятельность. Позор вам, впервые за 15 лет такое говорю. Антиукраинский банк", - возмущается клиентка.

В комментариях другие пользователи предположили, что подобные ограничения связаны с рисками для банка не получить средства, которые должны ему клиенты. Это якобы связано, что некоторые жители оккупированных территорий перестали платить по кредитам в "Приват". В итоге, добавляет пользователь, "под раздачу" попали все клиенты банка.

Представитель банка данную ситуацию пока не комментировал.

Ранее "ПриватБанк" предупредил клиентов о новой мошеннической схеме.