Они прежде всего будут полезны фрилансерам, родителям и автомобилистам.

Приложение "Приват24" получил большое обновление. Появилось сразу четыре новые функции, которые прежде всего будут полезны фрилансерам, родителям и автомобилистам.

Об этом сообщает пресс-служба банка в своем фейсбуке.

Изменение лимита на карте Юниора

Теперь юниоры могут подавать заявки на изменение лимита карты через меню "Кошелек". Конечно, после подтверждения запроса родителями.

"Сделал-заработал":

Благодаря ему родители могут ставить ребенку задачи и назначать вознаграждение за их успешное выполнение. Если выполнение задания подтверждено, на Карту "Юниора" ребенка будет перечислено вознаграждение.

Международное страхование для выезда за границу "Зеленая карта"

Теперь оно доступно и в веб-версии Приват24. Его можно оформить на срок от 15 дней до 1 года.

Инвойсы Payoneer для фрилансеров

Отныне можно выставлять инвойсы Payoneer контрагентам через Приват24.

Напомним, ранее "ПриватБанк" запустил технологию голосовой биометрии для безопасного и быстрого обслуживания по телефону клиентской поддержки.

Чтобы воспользоваться новой технологией безопасного обслуживания, надо через веб-версию "Приват24" создать голосовой слепок - запись вашего голоса. В дальнейшем при каждом обращении на горячую линию 3700 система будет быстро распознавать клиента.

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