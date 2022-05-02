Украинцы смогут воспользоваться услугами американской платежной системы Payoneer. ПриватБанк запускает интеграцию через Приват24.
Об этом сообщили в пресс-службе украинского банка.
Такое решение финучреждения позволит гражданам Украины:
- регистрироваться и авторизоваться в системе Payoneer из Приват24, а также просматривать историю транзакций через банковское приложение;
- выводить средства с Payoneer на карты и счета. При этом уточняется, что зачисление производится круглосуточно для физлиц и с 8:00 до 20:00 в рабочие дни для ФЛП;
- открывать виртуальные карты и мгновенное получение банковских реквизитов по балансам в долларах и евро для приема платежей;
- отсутствие комиссии по SWIFT-платежам.
Справка УНИАН. Payoneer - платежная система из США, которая предоставляет финансовые услуги и осуществляет денежные переводы, а также является провайдером в MasterCard.
Как ранее сообщал УНИАН, даже во время войны крупнейшие украинские банки продолжают работать там, где это безопасно. В областях, где ведутся активные боевые действия, отделения вынуждены закрыться. Актуальная информация о всех работающих отделениях ПриватБанка и Ощадбанка.