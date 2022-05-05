"ПриватБанк" запустил технологию голосовой биометрии для безопасного и быстрого обслуживания по телефону клиентской поддержки.
Как сообщила пресс-служба банка, распознавание голоса клиента упрощает обслуживание по телефону без традиционных дополнительных вопросов безопасности.
Как подключить функцию
- Чтобы воспользоваться новой технологией безопасного обслуживания, надо через веб-версию "Приват24" создать голосовой слепок – запись вашего голоса.
- Для этого авторизуйтесь и перейдите в раздел "Профиль клиента", выберите опцию "Управление". Далее щелкните по вкладке "Безопасность", где вы и найдете "Голосовую биометрию"
- В дальнейшем при каждом обращении на горячую линию 3700 система будет быстро распознавать клиента.
В финучреждении отметили, что до конца года через систему голосовой идентификации "ПриватБанк" планирует обслуживать более 80% клиентов, которые обычно пользуются услугами банка по телефону.
Как сообщал УНИАН, ранее международная платежная система Payoneer интегрировалась в "Приват24".