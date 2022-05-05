До конца года через систему голосовой идентификации банк планирует обслуживать более 80% клиентов, которые обычно пользуются услугами банка по телефону.

"ПриватБанк" запустил технологию голосовой биометрии для безопасного и быстрого обслуживания по телефону клиентской поддержки.

Как сообщила пресс-служба банка, распознавание голоса клиента упрощает обслуживание по телефону без традиционных дополнительных вопросов безопасности.

Как подключить функцию

Чтобы воспользоваться новой технологией безопасного обслуживания, надо через веб-версию "Приват24" создать голосовой слепок – запись вашего голоса.

Для этого авторизуйтесь и перейдите в раздел "Профиль клиента", выберите опцию "Управление". Далее щелкните по вкладке "Безопасность", где вы и найдете "Голосовую биометрию"

В дальнейшем при каждом обращении на горячую линию 3700 система будет быстро распознавать клиента.

В финучреждении отметили, что до конца года через систему голосовой идентификации "ПриватБанк" планирует обслуживать более 80% клиентов, которые обычно пользуются услугами банка по телефону.

Как сообщал УНИАН, ранее международная платежная система Payoneer интегрировалась в "Приват24".

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