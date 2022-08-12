В новой версии добавили возможность запрета собеседнику отправлять вам голосовые и видеосообщения, новую панель стикеров и кучу новых эмодзи.

Команда Telegram представила новую версию популярного мессенджера, которая, по словам его создателя Павла Дурова, должна "совершить революцию в том, как люди выражают свои мысли при обмене сообщениями".

Среди главных "фишек" – новая платформа для создания эмодзи и возможность отправки анимированных стикеров внутри сообщения. А еще появилась блокировка голосовых сообщений.

Блокировка голосовых сообщений

По словам разработчиков, это одна из самых запрашиваемых функций среди комьюнити. Есть возможность выбрать, кто сможет отправлять сообщения: "Все", "Мои контакты" или "Никто".

Возможность подарить Telegram Premium

Теперь подпиской Telegram Premium можно поделиться с родными, друзьями и коллегами, подарив им предоплаченную подписку на 3, 6 или 12 месяцев – "с приятной скидкой".

Авторские анимированные эмодзи

Теперь в Телеграме есть платформа для создания новых эмодзи – она дает возможность загрузить собственные наборы с уникальными персонажами для платных пользователей.

Анимированные эмодзи можно добавлять в текст сообщений или подписей к фото и видео. Пользователям Premium-подписки уже доступны первые 10 анимированных наборов с более чем 500 эмодзи. Новые наборы и эмодзи обещают обновлять регулярно.

Интерактивные анимированные эмодзи

Со многими популярными эмодзи и их "альтер эго" из авторских наборов можно взаимодействовать в личных переписках: если любой из собеседников нажмет на месседж с эмодзи, оба участника чата одновременно увидят полноэкранную анимацию.

Дополнительные анимации есть у многих эмодзи, среди них 😂😍😁😱❤️👍🎉💸🔥👻.

Новая панель стикеров в Telegram для iOS

Ее дизайн обновили – теперь можно быстро свайпать между разделами со стикерами, эмодзи и GIF. Для Android, компьютеров и браузеров эта "фишка" уже давно доступна.

Новая версия уже доступна всем пользователям iOS, в Google Play апдейт появиться в ближайшее время.

Ранее УНИАН делился простой инструкцией, как создать личный Telegram-стикерпак из любых изображений и/или текста. Потратьте немного времени, чтобы удивить своих собеседников и разнообразить общение.

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