Европейская комиссия ранее предложила создать украинский фонд на общую сумму 50 млрд евро на четырехлетний период.

Постоянные представители стран-членов Европейского Союза сделали шаг к одобрение финансовой помощи для Украины на четырехлетний период-на 2024-2027 годы. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Совета ЕС.

В частности, сегодня послы стран-членов ЕС одобрили "частичный переговорный мандат" относительно предложения создать новый единый специализированный инструмент для поддержки восстановления, восстановления и модернизации Украины, одновременно поддерживая ее усилия внедрять реформы на пути к вступлению в ЕС.

В этой связи сказано, что создание Украинского фонда (Ukraine Facility) должно объединить бюджетную поддержку ЕС для Украины в единый инструмент, обеспечивающий последовательную, предсказуемую и гибкую поддержку на период 2024-2027 годов.

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При этом, одобренный переговорный мандат не включает вопросы, связанные с бюджетом, особенно относительно общего объема финансирования и доли грантов и займов. Это будет зависеть от окончательного результата переговоров относительно среднесрочного пересмотра многолетней финансовой бюджетной программы ЕС на период 2021-2027.

В то же время, Европейская комиссия ранее предлагала, чтобы общий бюджет Украинского фонда составлял 50 млрд евро - 17 млрд евро на гранты, и 33 млрд евро - на займы.

Также сказано, что в рамках следующих шагов, переговоры должны происходить между Советом ЕС и Европарламентом. Как только будет достигнуто соглашение, эту договоренность в виде регламента надо официально утвердить на заседании Совета ЕС и в Европейском парламенте.

Как сообщает журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в сети X, Венгрия сегодняшнее решение не блокировала. Окончательное решение о создании Украинского фонда должны одобрить 1 февраля на саммите ЕС.

Выделение Евросоюзом 50 миллиардов евро Украине - детали

В декабре 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Евросоюза в Брюсселе наложил вето на помощь Украине в виде 50 млрд евро от Европейского Союза.

В то же время, президент Европейского Совета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз имеет инструменты для гарантирования оказания помощи Украине. Он уверен, что Украина будет обеспечена в финансировании несмотря на венгерское вето.

По данным Financial Times, в ЕС уже готовят резервный план для выделения новой помощи Украине на сумму до 20 млрд евро. А в Германии в конце 2023 года заверили, что Украина получит помощь в размере 50 млрд евро от Евросоюза, несмотря на позицию Венгрии.

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