Вопрос будет обсуждаться на следующем саммите ЕС.

В Германии уверяют, что Украина получит помощь в размере 50 миллиардов евро от Европейского Союза, несмотря на позицию Венгрии.

Представитель Федерального министерства иностранных дел в Берлине заявил Handelsblatt, что ЕС в любом случае продолжит оказывать помощь Украине. "Для нас, как для правительства Германии, очевидно, что помощь Украине остается лучшим и наиболее устойчивым решением с нашей точки зрения", - добавил он.

При этом он не озвучил варианты, которые могут рассматриваться сейчас. "ЕС продолжит свою поддержку. Даже без Венгрии остальные 26 стран ЕС смогут действовать", - отметил пресс-секретарь МИД.

Видео дня

Венгрия блокирует помощь Украине: детали

Напомним, что на последнем саммите Евросоюза Венгрия ветировала решение о выделении новой финансовой помощи Украине. Следующий саммит пройдет уже в январе.

В Эстонии и Бельгии убеждены, что ЕС удастся оказать помощь Украине в 2024 году. В Ирландии предложили найти "обходной путь", если не удастся достичь соглашения со всеми странами-членами Евросоюза.

По данным Financial Times, в ЕС уже готовят резервный план для выделения новой помощи Украине на сумму до 20 миллиардов евро.

Вас также могут заинтересовать новости: