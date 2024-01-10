1 февраля лидеры ЕС проведут саммит.

Евросоюз может выделить финансирование для помощи Украине не позднее марта 2024 года. Европейские страны также пытаются сократить дефицит финансирования.

"Независимо от окончательных модальностей, ЕС пообещал Киеву предоставить финансирование не позднее марта", - сообщает Euractiv.

Как отмечается, 1 февраля лидеры ЕС проведут саммит, чтобы раз согласовать бюджет и принять пакет помощи Украине на четыре года в размере 50 млрд евро.

Видео дня

На случай, если Венгрия снова будет блокировать это решение, официальные лица ЕС разработали запасной план. Он предусматривает выделение до 20 млрд евро, используя структуру долга, которая обходит стороной возражения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Кроме того, в ЕС есть несколько резервных вариантов, чтобы обеспечить финансирование помощи для Украины в 2024 году.

Финансовая помощь Украине

На последнем саммите ЕС Венгрия ветировала решение о выделении финансовой помощи Украине. Тогда в Эстонии и Бельгии выразили убеждение, что ЕС удастся оказать помощь Украине в 2024 году.

Политико писал, что Венгрия может снять вето на пакет помощи от Евросоюза Украине в размере 50 млрд евро при условии, что финансирование будет пересматриваться ежегодно.

Вас также могут заинтересовать новости: