В индустрии накопилось куча недооцененных проектов, которые имеют потенциал для дальнейшего роста.

Несмотря на то, что цена биткоина и многих других популярных криптовалют последние несколько дней балансировала на грани обвала, на рынке есть альткоины, которые не только не потеряли в стоимости, но и показали значительный рост.

За прошедшую неделю наиболее подорожавшими проектами стали BoleToken (BOLE), Auric Network (AUSCM) и GranX Chain (GRANX).

BoleToken

Цена токена BoleToken за неделю выросла на 478%. 22 февраля криптовалюта торгуется по $0.00014. Ранее этим месяцем проект обновил исторический максимум на уровне $0,0028. С того момента его стоимость снизилась на 95%.

BoleToken – это токен децентрализованной автономной организации, которая планирует создать единую систему оплаты для индустрии туризма.

Auric Network

Стоимость токена Auric Network за неделю увеличилась на 443%. Сегодня криптовалюта торгуется по $0,057 (снижение на 93%) от максимума.

Auric Network – это проект, который создает платежное средство, стоимость которого зависит от цены на золото.

GranX Chain

Цена токена GranX Chain за прошедшие семь дней увеличилась более чем на 500%, до $0,1. В сентябре 2021 года криптовалюта обновила исторический максимум выше $1,9. С того момента ее цена упала на 73%.

GranX Chain – это платформа, позволяющая создавать собственные крипты и привязывать их к материальным сущностям.

Ранее эксперты рассказали, какие цифровые активы должны быть в криптопортфеле в 2022 году. В первую очередь это должна быть криптовалюта, в перспективах которой вы лично не сомневаетесь.

Писали также о необычных способах заработать на криптовалюте. Майнинг и трейдинг – не единственный способ получить доход от цифровых активов.

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