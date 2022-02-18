Майнинг и трейдинг – не единственный способ получить доход от цифровых активов.

2022 вполне может стать годом, когда интерес к криптовалютам подстегнет небывалый интерес не только у финансовых акул, но и у простых пользователей. Напомним, что вчера в Украине наконец легализовали виртуальные активы.

Биткоин, по прогнозам, к концу году подорожает до $200 тысяч, эфир и другие альткоины гонятся за новыми рекордными максимумами. Самое время вспомнить самые популярные способы инвестиций и заработка на криптовалютах О них рассказало издание "РБК".

Создание мастерноды

В некоторых блокчейнах существует двухуровневая сеть: если на первом пользователей обслуживают майнеры, то на втором работу сети обеспечивают мастерноды. Это специальные криптокошельки с продвинутым функционалом, в которых хранится полная версия блокчейна и синхронизируются операции в режиме реального времени. За это владельцы мастернод получают вознаграждение. В целом этот способ больше всего напоминает майнинг, однако имеет ряд специфических черт.

Наиболее известная сеть, использующая такую систему – это Dash. Для запуска мастерноды в сети Dash необходимо иметь на кошельке как минимум 1 тысячу токенов Dash ($113 тыс. по курсу). Владельцы получают 45% комиссий за транзакции, пропорционально сумме вклада.

Преимущества этого способа перед майнингом: создание мастерноды не требует супернавороченного компьютера и создание майнинг-ферм. Таким способом можно зарабатыывать в сетях Horizen (ZEN), PIVX (PIVX), Energy (NRG), Sapphire (SAPP).

Лендинг

Не многие знают, но при наличии криптовалюты ее можно передавать третьим лицам под процент – это и называется лендингом. Эта услуга ходовая среди криптовалютных бирж для обеспечения ликвидности, а также инвесторов для совершения сделок. Переданные средства блокируются в смарт-контракте.

Рассмотрим два вида лендинга, которые предлагает крупнейшая биржа Binance:

Бессрочный контракт – низкая процентная ставка, но средства из такого контракта можно вывести или добавить когда угодно;

Фиксированный контракт – более высокая процентная ставка, но средства нельзя вывести вплоть до установленного срока.

Binance предлагает своим пользователям возможность вложить крипту в бессрочный контракт с использованием стейблкоинов USDT. Процентная ставка по такому вкладу составит 7% годовых. Более высокая процентная ставка – 12% годовых у бессрочного контракта токена CAKE.

Токен криптоигры Axie Infinity (AXS), в свою очередь, предлагает фиксированные контракты под 25% годовых, но средства, вложенные в контракт, блокируются на семь дней. Лендинг-платформа Celsius обеспечивает фиксированный контракт на Ethereum под 5,3%.

Фан-токены

По сути, фан-токены – это обычная криптовалюта на манер DOGE или Shiba. Их фишка в том, чтобы обеспечить тесное взаимодействие артистов и клубов со своими фанатами.

На платформе Socios.com представлена крипта футбольных клубов "Милан", "Пари Сен-Жермен", "Ювентус", "Барселона", "Манчестер Юнайтед", а также промоушен смешанных единоборств UFC.

Обычно, цена таких монет привязана к важным событиям в спортивных организациях. Как, например, трансфер Лионеля Месси в "ПСЖ" в августе 2021 года. Тогда криптоатрибут клуба за несколько дней подорожал на 160%.

Ранее эксперты рынка советовали инвесторам потихоньку избавляться от мемной крипты. Отмечается, что с дальнейшим формированием крипторынка неминуемо его естественное очищение от такого рода проектов-пустышек.

Писали также о самых подорожавших за неделю криптовалютах. Среди них как монеты с реально рабочим продуктом, так и те, которые не несут в себе никакого смысла.

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