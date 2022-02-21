В первую очередь это должна быть криптовалюта, в перспективах которой вы лично не сомневаетесь.

Пандемия коронавируса внесла коррективы во все сферы жизни, в том числе в экономику. Под ударом оказались финансовые варианты вложения средства – валюта и даже золото.

На этом фоне инвесторы перекинули свое внимание в сторону тогда еще "непопулярного" класса активов – криптовалюты. Эксперты РБК рассказали, какие цифровые активы должны быть в криптопортфеле в 2022 году.

Какую криптовалюту купить прямо сейчас

Биткоин , бессменный лидер крипторынка. Представляет собой наиболее безопасный вариант электронных активов среди всех, выпущенных на текущий момент. Капитализация составляет $762 млрд.

, бессменный лидер крипторынка. Представляет собой наиболее безопасный вариант электронных активов среди всех, выпущенных на текущий момент. Капитализация составляет $762 млрд. Ethereum ("эфир" в простонародье) . Также должен быть в портфеле инвестора, как вторая по капитализации криптовалюта. Интерес к ней сегодня подогрет переходом на алгоритм Proof-of-Stake, завершить который планируется к лету этого года.

. Также должен быть в портфеле инвестора, как вторая по капитализации криптовалюта. Интерес к ней сегодня подогрет переходом на алгоритм Proof-of-Stake, завершить который планируется к лету этого года. Лайткоин . Несмотря на статус бюджетной копии биткоина, является одной из старейших и самых недооцененных криптовалют на рынке. В 2021 году монета показала очень интересные результаты и задел на перспективность.

. Несмотря на статус бюджетной копии биткоина, является одной из старейших и самых недооцененных криптовалют на рынке. В 2021 году монета показала очень интересные результаты и задел на перспективность. Dogecoin . Самая дорогая "мемная" криптовалюта и любимица Илон Маска. Часто используется в качестве оплаты ввиду несложного механизма использования, а также небольшой стоимости. Но зависима от шумихи, созданной вокруг нее в информационном поле.

Cardano (ADA). Несмотря на свое относительно недавнее появление на криптобирже, она уже дает отличные результаты – занимает 7 строчку в рейтинге с капитализацией $33,8 млрд.

Несмотря на свое относительно недавнее появление на криптобирже, она уже дает отличные результаты – занимает 7 строчку в рейтинге с капитализацией $33,8 млрд. Solana (SOL) . Считается одним из главных конкурентов Ethereum. Накануне один из самых известных криптотрейдеров Остин Арнольд добавил ее в свой топ "взрывных" криптовалют, которых в 2022 году ждет успех.

. Считается одним из главных конкурентов Ethereum. Накануне один из самых известных криптотрейдеров Остин Арнольд добавил ее в свой топ "взрывных" криптовалют, которых в 2022 году ждет успех. Polkadot. С начала 2022 года ворвалась в десятку криптовалют по капитализации. Эксперты считают, что скорость развития проекта позволит ему в скором времени оказывать на рынок криптовалюты такое же влияние, как и эфир в свое время.

Ранее эксперты рынка советовали инвесторам потихоньку избавляться от мемной крипты. Отмечается, что с дальнейшим формированием крипторынка неминуемо его естественное очищение от такого рода проектов-пустышек.

Писали также о самых популярных криптовалютах среди крупных инвесторов. Terra, Tezos, Cosmos, Solana и XRP привлекли больше всего денег среди "молодых" криптовалют, однако Bitcoin и Ethereum пока им не уступают.

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