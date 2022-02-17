Закон предусматривает комплексное регулирование отношений в части создания, выпуска в оборот виртуальных активов, заключения и выполнения сделок с ними.

Верховная Рада повторно, после вето президента, приняла за основу и в целом закон о виртуальных активах (так называемый закон о биткоине), который предполагает законодательное урегулирование рынка цифровых активов.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие проекта закона "О виртуальных активах" (№ 3637) в целом проголосовали 272 народных депутата.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроект предусматривает комплексное регулирование отношений в части создания, выпуска в оборот виртуальных активов, заключения и выполнения сделок с ними.

"Целью законопроекта также является обеспечение комплексного законодательного урегулирования принципов функционирования рынка виртуальных активов, в частности, обеспечение унифицированного подхода к организации торговли виртуальными активами ... Кроме того, закон будет способствовать развитию инфраструктуры рынка виртуальных активов, обеспечению его открытости и эффективности", - говорится в пояснительной записке.

Президент Владимир Зеленский ранее ветировал закон о виртуальных активах и вернул его в Верховную Раду с 21 предложением.

Комитет Верховной Рады по вопросам цифровых трансформаций поддержал все предложения Зеленского и рекомендовал депутатам принять закон в целом.

Закон о виртуальных активах:

2 декабря 2020 года Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект о виртуальных активах, который предусматривает законодательное урегулирование рынка таких активов.

8 сентября 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о виртуальных активах, предусматривающий законодательное урегулирование рынка цифровых активов.

В частности, регулирование рынка виртуальных активов отнесли к компетенции Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и Национального банка. В предыдущем проголосованном варианте закона предполагалось, что будет создан новый регулятор для цифрового рынка.